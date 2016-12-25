أثار عرض راقص في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الصيدلة بالإسماعيلية، والذى أقيم بمقر نقابة المهن الطبية، غضب العديد من المواطنين والصيادلة بسبب وجود راقصات روسيات فى الحفل الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لجموع الصيادلة وطالبوا بمحاسبة القائمين على الحفل.

وكانت نقابة الصيادلة بحسب ما ذكرت جريدة الشروق المصرية قد نظمت الحفل لتكريم خريجي الصيادلة الجدد بحضور الدكتور صفوت عبد المقصود نقيب صيادلة الإسماعيلية، والدكتور محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والذين كرموا الخريجين الجدد ومنحهم شهادات التقدير.

وفي نهاية الاحتفال، فوجئ الحضور بتقديم عرض لراقصات روسيات تضمن عدة فقرات راقصة بملابس غير لائقة ما أثار استياء الحضور أوجد حالة من الرفض والإدانة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الصور وفقرات الفيديو المصورة عليها.

وفى بيانها، أكدت نقابة الصيادلة أن الحفل حضره خريجو 2016 وقيادات المحافظة والنقابة العامة. ولم تتكلف النقابة أي مبالغ مالية بل أدخلت مبلغا ماليا كبيرا لخزينة النقابة بهذه المناسبة، وكان الاتفاق مع القاعة على تنظيم الحفل تحت إشراف النقابة، على أن يتضمن فقرة للفنون الشعبية والاستعراضية.

وأضاف البيان أنه بعد تكريم الخريجين وحلف القسم تم غادر جميع ضيوف المنصة "المحافظ والنقيب العام ورئىيس جامعة قناة السويس وأعضاء مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة"، وبعدها بدأ عرض فقرة للفنون الشعبية، وبعد مغادرة الغالبية العظمى من الحضور وهو ما توضحه الصور والفيديو، فوجئنا بالفقرة الاستعراضية لفرقة أجنبية قدمتها القاعة كهدية وإعلان مما أثار استياء الحضور واستيائنا وقدمت النقابة فى البيان اعتذارها عن الخطأ واعتبرته غير مقصود.

من جانبه، أدان مجلس إداره شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية الواقعة واعتبره إهانة وإحراج لجميع الصيادلة.

وقال الدكتور جمعة رزق رئيس شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية إن ما حدث من مجلس نقابة الصيادلة يثير الأسف والاشمئزاز ووجود راقصات فى حفل تخريج دفعة جديدة يعد تدنيس لحرم النقابة وتسبب في حالة من الاستياء وإحراج صيادلة الإسماعيلية ووضعهم أمام المواطنين.

وأضاف توفيق أن مجلس إدارة شعبة الصيادلة يدين هذا التصرف الغير مسئول والمخزى للمجلس، مؤكدا على عقد اجتماع عاجل السبت لأعضاء الشعبة لبحث الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها تجاه الموضوع، ودعا لإحالة مجلس النقابة للتحقيق الفوري، حرصا على وضع وكرامة الصيادلة.