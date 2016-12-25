وقع حادث دهس، نتج عنه وفاة طفل في منزل ذويه بأحد مناطق إمارة رأس الخيمة. تعود تفاصيل الحادث، كما صرح العقيد عارف الكاز، رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة (7:45) مساء، يفيد بتعرض طفل مواطن (م. أ. ل)، خمس سنوات، للدهس والوفاة في منزل ذويه.

على الفور تحركت فرق الإسعاف والإنقاذ وسيارات الشرطة لموقع المنزل، ليتبين بحسب جريدة الخليج الاماراتية أن والدة الطفل كانت تهم بالخروج من منزلها، وأثناء تحرك الوالدة بالسيارة للخروج من المدخل الرئيسي للمنزل، قامت بدهسه من دون أن تشعر، وقامت على الفور بنقله إلى المستشفى إلّا أنه كان قد فارق الحياة لحظة الحادث.

وأضاف مدير مركز شرطة المعمورة الشامل بأنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضية واستكمال بقية الإجراءات القانونية، كما تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل الطفل، داعياً الله أن يلهمهم الصبر و السلوان، وأشار إلى أن حوادث دهس الأطفال من قبل ذويهم داخل منازلهم، تقع ولكن بصورة ضئيلة جداً، وهي حوادث فردية، لا ترتقي لتكون ظاهرة ولله الحمد.

كما دعا العقيد عارف الكاز، كافة الأسر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء الخروج من المنزل والتأكد أن أطفالهم داخل المنزل، وفي مأمن بعيداً عن مسار السيارة أثناء تحركها من المواقف الداخلية للمنزل، وكذلك الحرص على استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كاميرات الرجوع للخلف، واستشعارات التوقف (الحساسات)، وأيضاً قيادة المركبة بشكل بطيء جداً في المواقف الداخلية للمنازل، مع أخذ الحذر والنظر عبر المرايا الجانبية والخلفية، والمنطقة المحيطة بالمركبة، وفتح النوافذ الجانبية لرؤية أوضح، وقدرة أكبر على سماع أي صوت للأطفال، في حال وجودهم في الخارج، متمنياً السلامة للجميع.