عادت فيديوهات ومقاطع الثلج السعودي الطريفة بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد تساقط الثلوج على عدد من مناطق شمال السعودية هذا الأسبوع، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالعديد من المقاطع الطريفة والساخرة التي حملت في مضمونها رسائل إنسانية مختلفة، وخلقت روح الدعابة والطرافة.

وكانت مدينة طريف السعودية وما جاورها قد تعرضت فجر الثلاثاء الماضي لموجة من تساقط الثلوج، فيما وصلت درجة الحرارة فيها إلى -2 تحت الصفر، وخرج الأهالي للميادين احتفالا بسقوط الثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من المحافظة وسط تحذيرات الدفاع المدني واستنفار الجهات المعنية.

وسادت حالة من التندّر والفكاهة عشرات مقاطع الفيديو التي تم تبادلها طيلة هذا الأسبوع عبر واتساب وتوتير، كما تم إعادة نشر مقاطع قديمة عن الثلوج، فيما كانت أبرز المقاطع هي التزحلق عبر الثلج، والحوارات الجانبية الطريفة، والمقاطع الساخرة، كما انتشرت العديد من الفيديوهات التي تعبر عن شعور وابتهاج الأهالي بسقوط الثلوج.

وعلى الرغم من التداول العفوي للمقاطع إلا أن الباحث الاجتماعي عادل بفلح أوضح أن إنتاج المقاطع الطريفة بهذا الحجم والاتساع يشير إلى تحولات مهمة في المجتمع السعودي، الذي انتقل بشكل واضح من كونه مجتمعا محافظا إلى مجتمع يحظى بروح دعابة موجهة برسائل مباشرة واتجاهات مختلفة، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن أسهل طرق التعبير هي التعبير بالفكاهة، وبالتالي يسهل انتشارها لاسيما إن كان المضمون يحمل أمرا مشتركا بين غالبية الجمهور.