أكد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، أن الاختلاط شر محض، ومصيبة، وليس له مبرر، داعياً إلى عدم تجاهل هذا الشيء، مشدداً على عدم جواز الاختلاط في أي عمل كان.

وأشار آل الشيخ في لقائه مع قناة "المجد" الجمعة، إلى أن المرأة العاملة والموظفة يجب أن تكون في مكانٍ مستقلٍ بعيداً عن الرجال، مبيناً أن المرأة مأمورة بالتستر والعفّة والبعد عن مجامع الرجال.

ونوه المفتى إلى أن للاختلاط أثرًا سيئًا على الأمة في أخلاقها وقيمها، لنشره الزنا والفواحش، معتبراً أن المستعمرين دمروا الأمة، بحشرهم المرأة في الأعمال، فقلَّ الحياء وذهبت الحواجز، وضعف الإيمان.