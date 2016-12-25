كُشف النقاب عن "فيديو كليب" للمنشد السعودي موسى أبو عميرة، بعنوان "آمنت بالمسيح"، ألف كلماته الداعية الدكتور عائض القرني، والملفت في "الكليب" مشاركة الداعية القرني بظهوره في افتتاحية الكليب وفي آخره.

ويظهر القرني في مطلع "الكليب، وهو يردد أبيات شعرية يقول فيها "آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد.. أبداً، ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد"، كما يظهر في ختام الكليب ببيت آخر يقول فيه: "إيماننا لا يستوى إن نحن لم... نؤمن بعيسى اعتقاد أرشد".

وأوضح الداعية القرني، وفقاً لـ"سبق"، أن هدف من هذا الكليب هو إرسال رسالة إلى المسيحيين العرب للتأكيد على أن المسملين يحبون عيسى وأمه البتول مريم عليهما السلام، ويؤمنون برسالته وبالعلاقة بينه وبين أخيه محمد صلى الله عليه وسلم.

بدوره بين المنشد موسى أبو عميره، أن "الكليب"، الذي جرى تصويره في مدينة طرابزون التركية، تحت إشراف الدكتور حسن الحسيني وإخراج محمد طه، استغرق تصويره عدة شهور.





