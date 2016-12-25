«أريد أن أستمتع مع أسرتي.. ومن حقي»
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد ان قرر الاستمتاع بعطلة عيد الميلاد، رافعا شعار الراحة والاسترخاء.
وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية: إن كريستيانو رونالدو يتمتع بالفعل بعطلة عيد الميلاد مثل بقية اللاعبين.
وأضافت الصحيفة: «توجه كريستيانو قبل بضعة أيام إلى مدريد لمواصلة العمل، ولكنه ذهب مع أسرته إلى البرتغال لقضاء عطلة عيد الميلاد»
«فنان كبير أعطى الكثير»
الفنان اللبناني ملحم زين بعد علمه بخبر وفاة الفنان ايلي مرهج الذي يرافقه في الكورال. وأكد ملحم في حديث خاص مع موقع الفن أنه يشعر بحزن كبير. وقال عن الراحل: «هو فنان كبير وأعطى الكثير ضمن عمله- الله يرحمه- وانا اريد ان اعزي نفسي برحيله لأنه كان غاليا جدا، كان وديعا صبورا مخلصا في زمن انعدم فيه الإخلاص».
«هم أبناؤنا وإخوتنا والتخلي عنهم غير إنساني»
الفنانة مايا نصري بعد مشاركتها في الاحتفالية الثقافية والترفيهية بمناسبة اليوم العالمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصةوالتي تم تنظيمها بمقر اتحاد أطباء العرب بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وروتاري كوربة هليوبوليس ومؤسسة بستان الطفل. حضر الاحتفالية العديد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وراحت مايا تلعب معهم وتداعبهم بروح طفولية محببة اليهم أزاحت الكثير من مشاكلهم ومعاناتهم.
«ويبقى الحب دوماً بيننا»
النجم مارتن فريمان بعد انفصاله عن حبيبته أماندا أبينغتون، وقد أكد ذلك في مقابلة له في مجلة «فينانشيال تايمز»، وأوضح مارتن أن الانفصال تم بشكل ودي، وأنه سيبقى دائما يحب أماندا. الثنائي مثلا معا في اكثر من عمل ولديهما ولدان هما غرايس (8 سنوات) وجو (10 سنوات)
«وقفت على المسرح وعندما حاولت الغناء فتحت فمي ولم يخرج منه أي صوت»
المغنية البريطانية شيرلي باسي (80عاما) عن تأثير صدمة وفاة ابنتها الشابة قبل ثلاثين عاما في حادث لاتزال تعتقد انه كان مدبرا. وكان قد عثر عام 1985 على ابنتها سمانثا (21عاما) فاقدة الحياة على ضفة احد الأنهار في مدينة بريستول البريطانية
«لعلها أسوأ مثال في العالم للممثلين الذين يرون في انفسهم أواني جوفاء»
مقدم البرامج البريطاني ايمون هومز عن النجمة الاميركية ميغ رايان التي تصرفت معه بتعال خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معها. وقد شاركه هذا الرأي مقدم البرامج البريطاني المشهور مايكل باركنسون الذي حاول ايجاد اعذار لسلوكها في الأزمة التي كان تمر بها بعد انفصالها عن صديقها
«في بعض الأحيان يستدعي الأمر أن يكون للمرء موقف سياسي»
النجم جيمس تيلور بعد ان ألغى حفلا موسيقيا في العاصمة الفلبينية مانيلا الذي كان مقررا في شهر فبراير. وجاء هذا القرار اعتراضا على ما وصفه بأعمال القتل خارج إطار القضاء في حرب الفلبين على المخدرات. وصرح جيمس: «لا أعتقد أن الموسيقى التي أقدمها سياسية.. لكن في بعض الأحيان يستدعي الأمر أن يكون للمرء موقف سياسي»