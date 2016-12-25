«في بعض الأحيان يستدعي الأمر أن يكون للمرء موقف سياسي»

النجم جيمس تيلور بعد ان ألغى حفلا موسيقيا في العاصمة الفلبينية مانيلا الذي كان مقررا في شهر فبراير. وجاء هذا القرار اعتراضا على ما وصفه بأعمال القتل خارج إطار القضاء في حرب الفلبين على المخدرات. وصرح جيمس: «لا أعتقد أن الموسيقى التي أقدمها سياسية.. لكن في بعض الأحيان يستدعي الأمر أن يكون للمرء موقف سياسي»