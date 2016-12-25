

تحول حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مثار للسخرية، بعد أن رفض العديد من الأسماء الكبيرة الدعوة للغناء، رغم أن سعر التذكرة للحفل يبلغ 350 دولارا.

وبحسب ما نقله موقع "The Wrap"، فإن مارك بارنيت، الذي يترأس فريق الإعداد للحفل، فشل في إقناع النجمة الكندية سيلين ديون بالمشاركة في الحفل.

وسبق أن رفض جارث بروكس الغناء في الحفل، على الرغم من أنه وقّع قبل سنوات عقداً مع ترامب للغناء مدة 4 سنوات في إحدى منشآته.

ومن النجوم الذين رفضوا الغناء في حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، البريطاني ألتون جون، والإيطالي أندريا بوتشيلي.