يعمل باحثون من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية على تطوير تقنية جديدة تتيح لعب ألعاب الكمبيوتر عن طريق التفكير فقط، وذلك من خلال التحفيز المباشر للدماغ. وأشارت النتائج الأولية إلى أن الأشخاص المشاركين في الدراسة استطاعوا التنقل عبر 21 متاهة في لعبة معينة والقيام بحركات صحيحة بنسبة بلغت 92 بالمئة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع من التقنيات الجديدة، سوف يكون عملي بشكل كبير في ألعاب الواقع الافتراضي، ويتيح للمستخدمين التنقل في العالم الافتراضي من دون الحاجة إلى الاعتماد على خاصية اللمس أو تحريك الخوذة.

ويعمل الفريق الباحث حالياً مع شركاء لإنشاء شركة خاصة تهتم بإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب، إلى الواقع الافتراضي والألعاب، بهدف توفير طريقة جديدة لتجربة الواقع الافتراضي. ويتم الاعتماد خلال عملية تحفيز الدماغ على أجهزة ضخمة نوعا ما، حيث يطمح الفريق إلى أن يتم مستقبلا تطوير أجهزة أصغر حجماً يمكن نقلها واستخدامها بسهولة أكثر.

ومن المرتقب أن تساهم مثل هذه التكنولوجيا وتقنيات الموجات فوق الصوتية في توفير طرق جديدة للعب الألعاب في الواقع الافتراضي والتحكم بالأجهزة الذكية بطريقة مبتكرة.