أعلنت الوكالة الدولية لدراسة مرض السرطان لدى منظمة الصحة العالمية أن تعاطي المشروبات الساخنة جداً (القهوة والشاي على سبيل المثال) يشكل خطراً على صحة الإنسان.

وقال مدير الوكالة كريستوفر وايلد إن درجة الحرارة 65 درجة مئوية هي نقطة لا يمكن تعديها، أما تعاطي السوائل الأقل سخونة فلا يشكل خطراً على الصحة ولا علاقة له بخطر تطور سرطان المريء.

وقد شملت الدراسات كلاً من الصين وإيران وتركيا ناهيك عن بلدان أميركا اللاتينية حيث يشرب الشاي والمتّة عادة ساخناً، أي بدرجة حرارة تزيد على 70 درجة مئوية.



واكتشف العلماء أن خطر تطور سرطان المريء يزداد مع ارتفاع درجة حرارة المشروبات.

وتقوم هذه الاستنتاجات التي خرج بها العلماء على آلاف الدراسات في موضوع مواصفات البن ومشروب المتّة الذي يحظى بشعبية في الباراغواي وغيرها من بلدان أميركا اللاتينية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت القهوة والمتّة بأنهما من المواد المسببة للسرطان، ونسبت المنظمة حالياً إلى تلك المواد كل المشروبات التي تزيد درجة حرارتها على 65 درجة مئوية.