أبدى قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، تضامنه مع المأساة التي يعيشها أطفال سورية، كاشفا عن جانبه الإنساني تجاههم نظير تعرض بلادهم لويلات الحروب والقتل والدمار، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واستذكر مدافع الفريق الملكي والمنتخب الإسباني لكرة القدم، الأطفال الذين ذهبوا ضحايا لآلة القتل والحروب في سورية التي تعيش أوضاعاً مأساوية صعبة، مستغلاً فترة أعياد الميلاد التي يعيشها العالم في الوقت الراهن.

ونشر راموس في تغريدته على صفحته في "تويتر" والتي أرفقها بصورة لطفلة سورية تحمل شقيقها الصغير وكتب: "هذه أيام فرح وتضامن يجب ألا ننسى التضامن مع أطفال سورية فهم يستحقون أيضاً أن يعيشوا طفولتهم".

وجاءت تغريدة راموس بعد ساعات من رسالة فيديو وجهها زميله في الفريق، كريستيانو رونالدو، لأطفال سورية، وذلك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واسى فيها أطفال سورية ودعاهم لأن يتمسكوا بالأمل وأكد دعمه لهم نظير الأحداث التي يعيشونها.

ويخضع راموس مع زملائه في فريق ريال مدريد للراحة في ظل فترة أعياد الميلاد في الوقت الذي سيعود فيه الفريق المتوج مؤخراً بلقب كأس العالم للأندية لاستئناف الاستعدادات يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لخوض المواجهة المرتقبة التي ستجمع نادي العاصمة الإسبانية بنظيره إشبيلية، يوم الرابع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، في بطولة كأس ملك إسبانيا.