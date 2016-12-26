أسقطت زارا فيليبس، الحفيدة البكر للملكة إليزابيث الثانية، جنينها، بعد حمل دام عدة أشهر، بحسب ما أعلنت الناطقة باسمها.

وقالت الناطقة باسم زارا فيليبس وزوجها مايك تندال إن "زارا ومايك قد فقدا طفلهما للأسف الشديد"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان من المفترض أن تضع الابنة البكر للأميرة آن البالغة من العمر 35 عاما والبطلة السابقة في رياضة الفروسية، مولودها في الربيع.

وهي متزوجة من البطل الدولي السابق في الركبي مايك تندال.

ولزارا ومايك ابنة اسمها ميا غرايس ولدت في بداية العام 2014 وهما كانا قد أعلنا أنهما ينتظران طفلهما الثاني في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وأتى هذا الإعلان في وقت تستعد فيه العائلة الملكية للاحتفال بأعياد نهاية السنة في قصر ساندرينغهام في شرق إنكلترا.