ضرب إعصار قوي ترافقه رياح عاتية مساء الأحد شرق الفلبين، حيث تم إجلاء عشرات الآلاف من الفلبينيين في يوم عيد الميلاد من المناطق الساحلية وأماكن أخرى مهددة الى جانب إلغاء بعض الرحلات الجوية.

ووصلت عين الإعصار الى جزيرة كاتاندوانس في منطقة بيكول ترافقها هبات رياح تبلغ سرعتها 235 كلم في الساعة، كما اعلنت ادارة الأرصاد الجوية على موقع تويتر.

وكانت السلطات حذرت من إمكانية حدوث أمواج عالية قد يبلغ ارتفاعها 2.5 متر وانزلاقات في التربة وفيضانات مفاجئة في شبه جزيرة بيكوي والجزر المجاورة.

وتحت أمطار غزيرة، غادر أكثر من مائة الف شخص منازلهم في يوم عيد الميلاد. وقالت السلطات ان عملية الإجلاء قد تشمل مئات الآلاف من الأشخاص.