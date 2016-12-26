من «باب الحارة» الى «الشبابيك»

الممثل السوري ميلاد يوسف بعد تصويره أولى حلقاته في مسلسل «شبابيك» إلى جانب الممثلة السورية ديمة قندلفت. وتتحدث الحلقة عن الغيرة المبالغ بها عبر قصة زوجين يسود حياتهما الشك، تحاول الزوجة دائما امتحان زوجها ووضع الاختبارات للتأكد من صدقه، ورغم تخطيه لامتحاناتها بنجاح إلا أن علاقتهما تتعرض لصدمة كبيرة،. وبهذا العمل يعود يوسف إلى الأعمال الاجتماعية، بعد انتهائه من تصوير مشاهده في الجزء التاسع من مسلسل باب الحارة.