أقدم سائق سيارة أجرة في دبي، على احتجاز سيدتين داخل سيارته، لعدم دفعهما أجرة التاكسي.

واتهمت النيابة العامة، هذا السائق الهندي (27 عامًا)، بتقييد حرية السيدتين يوم 27 مايو، بعد إغلاقه أبواب السيارة وهما بداخلها، ولكنه نفى هذا الاتهام أمام المحكمة.

وقال حارس أمن سريلانكي، إنه كان في عمله بالفندق في حوالى الساعة 4:30 صباحًا، عندما أبلغه موظف الاستقبال، بحدوث مشكلة بين امرأة وسائق سيارة أجرة.

وأضاف الحارس، البالغ من العمر 25 عامًا، أمام النيابة: “كانت هناك سيدتان، واحدة منهما داخل سيارة أجرة، فذهبت إلى السائق ووجدت أنه أغلق أبواب السيارة أتوماتيكيًا، بينما كانت السيدة الجالسة في المقعد الخلفي، تحاول الخروج ولكن دون جدوى”.

وأردف: “السائق قال لي إن السيدتين لم تدفعا أجرة التاكسي، ولم يسمح للمرأة بالخروج من السيارة، حتى بعد أن قلت له إنني سأتصل بالشرطة، ثم قال إن السيدتين لم تدفعا له الأجرة التي تبلغ 20 درهمًا”.

وقالت إحدى السيدتين للحارس: “المال ليس هو المشكلة، ولكنه نقلنا لمسافة قصيرة دون تشغيل العداد، فحاولت التقاط صورة للسائق بهاتفي المحمول، ولكنه زعم أنه سوف يصفعني، في محاولة لتخويفنا ومنعنا من تصويره”.

وقام الحارس بتدوين رقم لوحة السيارة، وأعطاه لإحدى السيدتين.

وأضاف، أن السائق أخبره بأنه اتفق مسبقَا مع السيدتين، على دفع 20 درهماً له دون حصولهما على إيصال بالمبلغ.

فيما أكدت السيدتان، أثناء التحقيق معهما، أن السائق طلب منهما دفع 25 درهمًا، بعد أن سار بهما مسافة قصيرة بدون تشغيل العداد، وعندما تشاجرا معه أغلق عليهما أبواب السيارة، لمنعهما من الخروج، وحينها أصيبتا بالخوف.

ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة المقبلة في 10 يناير المقبل.