كشف والد الفتاة السعودية القاصر التي تزوجت بمسن سبعيني في منطقة تبوك وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عن ملابسات وتفاصيل الواقعة، مؤكداً على قناعته بالشخص الذي تزوجت به ابنته، وراداً على اتهامه بتقاضيه مهرا كبيرا في زواجها.



وقال المواطن، ويدعى مصلح العنزي: “إن الزواج تم ولله الحمد ولا يوجد به أي مشكلة، ومقتنع تماماً بالزواج والبنت موافقة ووقعت عند الحماية”، متهماً وسائل التواصل والإعلام بالتشهير بالموضوع، ومتوعداً مدير الحماية في المنطقة بالمقاضاة للتشهير به وكشفه الأمر.



وأضاف العنزي في مداخلة له ببرنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية” اليوم (الأحد): “أنا واثق من الشخص الذي تزوج ابنتي، وهي الآن مع زوجها ومبسوطة، وأنا والدها وأدرى بمصلحتها”، لافتاً إلى أنها الزوجة الثالثة له، وهذا هو المقسوم، وأن مهرها كان 40 ألفا مثلها مثل باقي البنات، نافياً في الوقت ذاته ما أشيع عن تقاضيه مهراً كبيراً ليزوجها له.

يشار إلى أن الواقعة لاقت ردة فعل واسعة، ووجه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بإحالة الموضوع للقضاء للبت به شرعاً قبل إتمام إجراءات الزواج، وسط رغبة من الفتاة بإثبات الزواج وموافقتها عليه.