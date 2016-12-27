نشرت روسيا اليوم شريط فيديو لوميض خاطف غامض شوهد فوق البحر الأسود، حيث سقطت الطائرة الروسية "تو-154"، فيما نفى المحققون أن تكون لهذه الظاهرة أى علاقة بالكارثة.

وذكر الموقع أن بعض مستخدمى الإنترنت اعتبروا هذا الشريط الذى التقطته كاميرات المراقبة على الشاطئ فى مدينة سوتشى المطلة على البحر الأسود، يؤكد فرضية وقوع انفجار على متن الطائرة قبل سقوطها.

لكن مصدرا قريبا من التحقيقات قال لوكالة "إنترفاكس" إن المحققين درسوا كافة التسجيلات المتوفرة، واستنتجوا أن الضوء الغامض ظهر فى السماء بعد مرور نصف ساعة على تحطم الطائرة.

وكانت الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية قد تحطمت بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار سوتشي، حيث توقفت للتزود بالوقود وهى تقوم برحلة من موسكو إلى اللاذقية السورية. وأودت الكارثة بحياة 93 شخصا، بينهم أفراد الطاقم ومجموعة عسكريين وفرقة موسيقية تابعة للجيش الروسى كانت تستعد للمشاركة فى الاحتفالات بمناسبة رأس السنة فى قاعدة حميميم الجوية الروسية.

ويؤكد المحققون أنه لتحديد سبب الكارثة، يجب انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة من قاع البحر.