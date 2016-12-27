رصد مجموعة من السياح في حديقة كروجر الوطنية بجنوب أفريقيا مشهدا فريدا لمجموعة من وحيدي القرن الأبيض.

نشر حساب الحديقة مقطع فيديو عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وظهر مجموعة من وحيدي القرن يشعرون بأن حياتهم مهددة بالخطر عند اقتراب السياح منهم وبدءوا في مواجهتهم، حيث طلب الحراس من السياح الاختباء وراء الشجر.

التزم السياح بأوامر الحراس وعندما لاحظت الحيوانات ذلك ابتعدت عنهم، وكتب صاحب الفيديو: "إنه شعر بأنه الأرض تهتز تحت قدميه كأنه زلزال، واضطروا للجري في الأدغال للابتعاد عن الحيوانات.. انتهى كل شيء سريعا لكنها كانت تجربة مبهجة ومخيفة، وشعروا بأنهم مميزون لرؤية وحيد القرن الأبيض".