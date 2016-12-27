أوضح مجلس التعاون الخليجي، أنه يحق لمواطني دول المجلس، مراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في أي دولة خليجية، وأن يعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إذا لم يكن من مواطنيها.

وقال الحساب الرسمي لمجلس التعاون على موقع “تويتر”: “يحق لمواطني دول المجلس مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول مجلس التعاون ويعامل معاملة المواطن”.

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