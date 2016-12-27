طرحت السلطات النقدية السعودية اليوم الإثنين، الإصدار السادس من العملة السعودية الريال تحت شعار "ثقة وأمان"، بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وقالت المؤسسة في بيان لها سابقاً إن "الإصدار الجديد من العملة، سيتم جنباً إلى جنب، مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً، بجميع فئاتها، بصفتها عملة رسمية للدولة".

وكانت المؤسسة، التي تمارس دور البنك المركزي السعودي، قد دشنت في 13 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، الإصدار الجديد، وكشفت عن تصاميمه، بحيث تضمن الإصدار فئات جديدة، منها هللة واحدة وخمس هللات وعشر هللات و25 هللة و50 هللة، والريال المعدني والريالان المعدنيان إضافة إلى العملات الأساسية. ويتضمن الإصدار الجديد 12 فئة من العملة، سبع فئات منها معدنية وخمس فئات ورقية.

وكانت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناولت أمس الأحد، أخبارا تفيد بأن هناك نية لسحب إصدارات سابقة من العملة، خاصة الإصدارين الرابع والخامس. وهو ما استوجب الرد من مؤسسة النقد العربي، التي نفت ما يشاع على المواقع عن إلغاء الإصدار الخامس للعملة، والصادر في العام 2007.

وأكدت المؤسسة في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أن الإصدار السادس (الجديد) سيتم تداوله إلى جانب الإصدارات السابقة، ما يعني أن الإصدارين الرابع والخامس لم يتم سحبهما من الأسواق.

الإصدارات السابقة

مرت العملة السعودية بمراحل متعددة، حيث تم إصدار العملات وفق الاحتياجات الاقتصادية والمالية في البلاد، وقد تم الإصدار الأول للعملة السعودية، بموجب نظام النقد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) الصادر في العام 1959، حيث تم طرح أول إصدار نقدي ورقي رسمي، من فئات المئة ريال، والخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد، وذلك في العام 1961، وتم سحبه من التداول في عام 1971.

وفي العام 1968، تم طرح الإصدار الثاني من النقود الورقية في التداول، بفئاته الخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد. وفي العام 1976، تم طرح الإصدار الثالث من النقود الورقية في التداول.

كما تم طرح الإصدار الرابع من النقود الورقية في التداول في عام 1984، وانفرد هذا الإصدار بإضافة فئة الخمسمئة ريال، لأول مرة إلى فئات النقد السعودي، استجابة للتوسع في التعاملات النقدية، بسبب التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلى فئات المئة ريال، والخمسين ريالاً، والعشرة ريالات، والخمسة ريالات، والريال الواحد.

أما طرح الإصدار الخامس من العملات الورقية فقد تم على مراحل، حيث طرحت فئة المئة ريال، والخمسين ريالاً في العام 2008، وطرحت فئة العشرة ريالات وفئة الخمسة ريالات في شهر أغسطس/ اب من العام 2007، وفئة الخمسمئة ريال في شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2007، وطرح فئة الريال الواحد في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

وتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية، وقد تميزت الأوراق النقدية الجديدة من هذا الإصدار بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية بحسب مؤسسة النقد.