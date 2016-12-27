«خايف ليه يا حلمي، حتى لو اتغلبنا ولا يهمك!»

المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة مع الاعلامي أحمد شوبير، متحدثا عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس، قائلا انه لاحظ الاضطراب على وجه مدرب الفريق محمد حلمي فقال له: وشك اصفر ومخضوض، هي مباراة بـ 3 نقط، كسبتها خير وبركة، اتعادلت معقول، اتغلبنا، مفيش مشكلة، قادرين بإذن الله على التعويض في الدور التاني، واتمنى الا ينتقل احساسك الغريب الى اللاعبين، اعطهم الثقة بعد ان تثق انت في قدراتك.