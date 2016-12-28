حادثة غريبة من نوعها وقعت في لينكولنشاير- انكلترا بعدما استفاقت سيدة كانت مستلقية على السرير ووجدت رجلاً يحاول التحرّش بها والاعتداء عليها ، ما اصابها بصدمة وذعر كبيرين.

وفي التفاصيل، تحرّش إدوارد بريس، البالغ من العمر 58 عاماً، التحرّش بضحيته هذه، بعدها تعرّض لامرأة أخرى بالضرب فلكمها مراراً وتكراراً على رأسها ليتمكن من القبام بفعلته .

والملفت أن الرجل اعترف أمام محكمة Crown بالاعتداء الجنسي على السيدة الأولى والاعتداء بالضرب على السيدة الأخرى، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاق سراحه من السجن، إذ إنه احتجز منذ 14 تموز الفائت.



ولفت أحد المطلعين على القضية أن الرجل كان قد أفرط في شرب الكحول قبل أن يتحرّش بالضحية خلال الصيف الفائت. وسمعت المحكمة أن المرأة استفاقت ووجدت بريس بجانبها في السرير.