قام رجل روسي بوضع كاميرا سرية في حمام مخصّص للنساء، وذلك من أجل مراقبة السيدات اللواتي يدخلن إليه، لكن ما لم يكن يعلمه الرجل بأن جهاز الكاميرا كان يسجّل اللحظات التي كان يحاول خلالها أن يجد مكانًا مناسبًا لتركيبه خلف سلة المهملات في الحمام.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ان تم العثور على الجهاز، حيث ظهر الرجل الخمسيني وهو يكرر محاولاته لتعديل مكان كاميرا المراقبة.

واللافت هو أن هذا الشريط سيمكن السلطات الامنية على القاء القبض على الرجل بعد محاولات عدّة لتوقيفه بسبب أعمال مماثلة قد ارتكبها سابقًا.