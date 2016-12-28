شرحت جامعة نيو هيفن الأمريكية سبب امتناع رئيس الجامعة عن مصافحة مبتعث عربي أثناء الاحتفال بتخرجه مع دفعته، لوضع حد للجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر فيديو الحفل خلال اليومين الماضيين.

وأظهر مقطع فيديو لحفل تخرج الطلاب في جامعة نيو هيفن الأمريكية رئيس الجامعة ستيفن كابلان، وهو يرفض مصافحة أحد الخريجين، وهو مبتعث من دولة خليجية، مشيراً له بأصبعه بما يعني "لا"، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب ذلك الرفض.

وكشفت الجامعة سريعاً السبب عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث غردت بأن رئيس الجامعة كابلان لم يصافح أياً من الطلاب الخريجين، وعددهم نحو 300 خلال حفل التخرج، وفقاً لما نقلته صحيفة أنحاء السعودية.

وفسرت الجامعة أنه جرى الإعلان قبل الكشف عن أسماء الخريجين أن رئيس الجامعة تلقى نصيحة من مسؤولي الصحة في الجامعة، بألا يصافح أياً من الخريجين، تجنباً لانتشار عدوى الجهاز التنفسي المنتشرة في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث تقع الجامعة.

وأكدت أن ما قام به رئيسها يعد إجراءً متبعاً منذ عدة سنوات، خلال حفل التخرج الشتوي، للحد من انتشار الميكروبات أثناء موسم الإنفلونزا ونزلات البرد، ولا يقصد بهذا الإجراء الإساءة لأي من الخريجين.