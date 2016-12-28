تعرض وزير الثقافة المصري الأسبق الدكتور جابر عصفور لأزمة قلبية، أثناء استضافته بأحد البرامج الحوارية على قناة "صدى البلد" المصرية أمس (الإثنين)، لتضطر مذيعة البرنامج للخروج إلى فاصل.

وكانت المذيعة توجه سؤالاً للوزير جابر عصفور قبل أن يطلب منها الانتظار لشعوره بالألم، لتطلب من فريق الإعداد الخروج لفاصل اضطراري، وينقل بعدها عصفور إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

وأوضحت مصادر وفقاً لـ"اليوم السابع"، أن الفحص الأولي أشار إلى تعرض الوزير الأسبق لجلطة في القلب، وقام الفريق الطبي بعمل فحص كامل له بعد علمهم بإصابته من قبل بجلطة، فيما لفت وزير الثقافة المصري الحالي حلمي النمنم إلى أن عصفور سيبقى في المستشفى لمدة يومين تحت الملاحظة، خاصة بعد تخوف الأطباء من إصابته بجلطة جديدة.