قال محام يدافع عن مدير مطعم صحيفة "جمهوريت" المعارضة في تركيا، أمس الإثنين، إن السلطات ألقت القبض على موكله بتهمة إهانة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بقوله إنه لن يقدم الشاي للرئيس.

وقال المحامي أوزجور أورفا لـ"رويترز" إن الشرطة اقتادت سينول بوران الذي يدير المطعم في مكتب الصحيفة في إسطنبول من منزله في وقت متأخر من يوم السبت.

والصحيفة من بين عدد قليل من المنابر الإعلامية التي لا تزال تنتقد الحكومة. وإهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون في تركيا بما يصل إلى أربعة أعوام في السجن.

واحتجز بوران انتظاراً لمثوله للمحاكمة التي لم يعلن بعد موعد لها. ويحتاج بدء المحاكمة إلى موافقة وزارة العدل. واعتقل الرجل بعدما قال ضابط شرطة يحرس الصحيفة إنه سمعه يتفوه بلفظ مهين لوصف أردوغان ويقول إنه سيرفض تقديم الشاي للرئيس إذا زار المطعم.