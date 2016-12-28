قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني ميشائيل ديغ إن السبب في المعاناة من ضغط على الأذن أثناء السفر بالطائرة يرجع إلى انضغاط طبلة الأذن إلى الداخل بفعل انخفاض الضغط بالأذن الداخلية، والذي ينجم عن ارتفاع الضغط بالبيئة المحيطة، أثناء الهبوط مثلاً.

وأضاف ديغ أنه يمكن مواجهة الضغط الواقع على الأذن بالطائرة من خلال التثاؤب والبلع، واللذان يعملان على موازنة ضغط الأذن الداخلية مع ضغط المحيط الخارجي.

وبالنسبة للرضع والأطفال الصغار، فإن الأطباء ينصحون بمواصلة تناول المشروبات أثناء هبوط الطائرة حيث يساعد البلع المستمر على معادلة الضغط.