قام شاب بتجربة خطيرة وفريدة من نوعها، ليختبر بها مدي قوة هاتف آي فون 7 التي انتجته شركة آبل مؤخرا، عن طريق وضعه بين فكي تمساح.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو، والذي حقق انتشارا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في الفيديو شابان يحاولان أن يجعلا التمساح يأخذ الهاتف ليضعه بين فكيه عن طريق عصا.

وبعد أن حاول الشاب أن يضع الهاتف في فم التمساح عدة مرات، أطبق التمساح على الهاتف ولكنه سقط من أنيابه على الأرض، وفي المرة الثانية امسك التمساح الهاتف بقوة بين فكيه وتمكن من تحطيم الهاتف، إلا أنه لا يزال يعمل.

أما في المرة الثالثة انفعل التمساح وأطبق فكيه بقوة على الهاتف، ولم يتركه إلا بعد تحطمه كليا، ولم يعد يصلح للاستخدام مرة ثانية.