أكدت السلطات الأوغندية غرق سفينة في بحيرة "ألبرت" غرب البلاد، كانت تقل لاعبي فريق محلي وعددا من مشجعيه، لخوض مباراة ودية بكرة القدم، بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت الشرطة الأوغندية إن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم في حادث غرق السفينة، التي كانت تحمل عددا أكبر من قدرتها الاستيعابية، 45 شخصا، وكان الركاب يرقصون وبعضم ثملا، يغنون وينفخون في الفوفوزيلا.

وأوضح رئيس الشرطة الأوغندية عقب الحادث أن المياه كانت هادئة، لكن المشكلة وقعت حين تجمع الفريق ومشجعوه أثناء الرقص على جانب واحد من السفينة، ما أدى إلى انقلابها وغرق 30 شخصا، بينما تمكنت الشرطة وصيادون من إنقاذ 15 شخصا.