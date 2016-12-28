«خايف ليه يا حلمي، حتى لو اتغلبنا ولا يهمك!»
المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة مع الاعلامي أحمد شوبير، متحدثا عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك غدا الخميس، قائلا انه لاحظ الاضطراب على وجه مدرب الفريق محمد حلمي فقال له: وشك اصفر ومخضوض، هي مباراة بـ 3 نقط، كسبتها خير وبركة، اتعادلت معقول، اتغلبنا، مفيش مشكلة، قادرين بإذن الله على التعويض في الدور التاني، واتمنى الا ينتقل احساسك الغريب الى اللاعبين، اعطهم الثقة بعد ان تثق انت في قدراتك.
«كانت سنة مليئة بالمتناقضات»
الممثلة الأميركية چنيفر لوپيز (47 عاما) تعلق على أحداث عام 2016 الذي شهد انفصالها عن الممثل كاسبر سمارت وعودتها إلى المغني مارك أنثوني، وعنها تقول لوپيز: كل عام يمر ينقص من عمرنا سنة، فلنتقبل كل شيء برضا وتسامح.
«عندما أقرر الزواج سأعلن دون خجل»
الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ردا على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقدامها على الزواج من المنتج محمد بندق الذي يصغرها بسنوات عديدة. غادة اعتبرت ان الاخبار التي تنشر غير جديرة بالرد، مؤكدة انها عندما تقرر الزواج ستعلن الخبر. بدوره، علق بندق على الشائعات فقال «فضلت الصمت لعدة أيام لأن الخبر لا يخصني وحدي وإنما يخص فنانة مرموقة وصديقة مقربة، لا أحب أن أكون طرفا في زيادة الأقاويل حولها، لكن مع انتشار الخبر أحب أن أوضح أنه غير صحيح».
«بجرب حظي وأتمنى أنجح»
الممثلة اللبنانية إيميه صياح التي تشارك في مسلسل تاريخي بعنوان «اوركيديا». النص لعدنان العودة وإخراج حاتم، وسيتم التصوير في دولتي الإمارات ورومانيا، وهو من بطولة جمال سليمان وسامر المصري وعابد فهد وباسل خياط وسلافة معمار، ومن لبنان الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح، التي تخوض تجربتها الأولى في الدراما العربية، وتقول ريميه: اشعر بالرهبة من خوضي تجربة الدراما التلفزيونية لكن التجربة مفيدة بالتأكيد.
«إنهن نور حياتي»
نجمة تلفزيون الواقع تيريزا جيودس خلال التقاطها صورا لبناتها الأربع في أول عطلة ميلاد دون زوجها جو الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 41 شهرا لإدانته في قضية إفلاس، وتقول: بعد سجن الأب شعرت بمسؤوليتي ناحية بناتي وانني لابد ان اعوضهن غياب الاب، وان كان ذلك صعبا، لكنني احاول.
«مجرد تغيير.. ربما يغير ما بداخلي»
نجم الراب كاني ويست بعد ان ظهر بشعر اشقر جديد بعد ايام من خروجه من المستشفى، وظهر كاني بعد ذلك بألوان مختلفة مما أثار دهشة المقربين له. وعلق ويست: انه مجرد تغيير من الخارج ربما يغير ما بداخلي. يذكر أن كاني دخل المستشفى في نوفمبر لـ 10 ايام للعلاج من الذهان المؤقت نتيجة قلة النوم والجفاف، وانتشرت التقارير عن اصابته بجنون العظمة.
«فخور بما قدمته أمي للعلم والمعرفة»
نجل عالمة الفلك الأميركية فيرا روبين التي توفيت عن عمر يناهز 88 عاما في دار للمسنين بمدينة برنستون في ولاية نيوجيرسي وكانت قد عانت من الخرف لسنوات عدة. وفي رسالة الكترونية قال ابنها آلان روبين وهو أستاذ في علوم الأرض بجامعة برنستون ان والدته قادت جهودا علمية بشأن المادة المعتمة في الكون. وكانت روبين قد استخدمت دوران المجرات في اكتشاف أول دليل مباشر على المادة المعتمة في سبعينيات القرن الماضي أثناء عملها في معهد كارنيج وتخرجت روبين من كلية فاسار في العام 1948 بدرجة في علم الفلك. وحصلت على درجة الماجستير من جامعة كورنيل والدكتوراه من جامعة جورج تاون في واشنطن.