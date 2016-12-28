

يمكن أن يكون كتيب الإرشاد أحياناً أسوأ عدو للسائح. فبغض النظر عن كم الإستفادة الناتجة منه فإن حمل شيء يقول للعالم "أنا سائح" يمكن أن يحول المسافرين المقدامين إلى هدف للمحتالين من جميع الأنواع.

وفيما يلي بعض أشهر الخدع، بحسب خبراء السفر.

خدعة المعبد

يمكن أن تكون المزارات السياحية الشهيرة، خاصة في جنوب أسيا، مرتعاً للمرشدين السياحين الذين ليس لهم صلة بالسياحة على الإطلاق. ويعرض هولاء عليك عادة قيادتك في جولة في المعبد التالي مقابل مبلغ زهيد على نحو يدعو للسخرية. لا تكون الثقافة هي مقصد جولة هؤلاء منتحلي صفة المرشدين حيث يصطحبون السائح في جولة لشراء المجوهرات والسجاد والهدايا التذكارية.

سعر الصرف الخطأ

تغيير العملات في الشارع ليست فكرة جيدة على الإطلاق. إما يكون سعر الصرف المطلوب غير صحيح بالمرة أو يمزج المحتال بضع عملات مزيفة.



وقع كلاوس نفسه فريسة لهذا الفخ، وقال: "خسرت في براغ 70 يورو لأنني لم أنتبه لسعر الصرف لما مجموعه 300 يورو" وهذا مؤلم. فلا تغير العملة سوى في المصارف أو مكاتب تغيير العملة الجادة حيث يسلمونك فاتورة. وكن دائماً على دراية بسعر الصرف واحسبه بنفسك. ويمكن أن يساعدك في هذا تطبيق حساب العملة.

خدعة البطاقة الائتمانية

إذا أراد البائع في المتجر أخذ بطاقتك إلى غرفة خلفية، فيجب أن يتدخل المسافر على الفور. وإذا لم تفعل ذلك، فربما تكتشف لاحقاً أنه تم نسخ بطاقتك.



ثم ستلاحظ عند عودتك إلى الديار عمليات شراء غريبة لا يمكنك تفسير مصدرها. ويقول كلاوس: "تم طلب أشياء من فيتنام ببطاقتي الائتمانية"، مشيراً إلى أنه لم يزر فيتنام قط.