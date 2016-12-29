تحولت مناسبة عيد ميلاد فتاة مكسيكية إلى حدث شغل البلاد كلها – تقريباً – حضرها الآلاف من الأشخاص وهي تحتفل بإكمالها العام الـ15 لكن ذلك لم يتم بإرادة مسبقة منها أو والديها، ولم يكن أحد يتوقع أن ذلك سيحدث بهذا الشكل الغريب.

وبدأت القصة عندما سجل والدا الفتاة دعوة بالفيديو نشراها في وسائل التواصل الاجتماعي، يطلبان من الناس الحضور لمشاركتهما الفرحة بعيد ميلاد ابنتهما.

ولم يكن أحد يتوقع أن هذه الدعوة سوف تنتشر بشكل فيروسي عبر السوشيال ميديا، لتكون النتيجة كارثية ومفرحة في الآن ذاته.

وكان على أفراد الأسرة المقاومة لإبعاد الهجوم الكثيف من الصحافيين ووسائل الإعلام الذين تداعوا لتسجيل الحدث المتعلق بابنتهم روبي ايبارا غارسيا، وحيث أقيم الحفل في منطقة بلاجويا، وسط المكسيك.

وكان 1.2 مليون شخص قد تعهدوا عبر الوسائل الاجتماعية بحضور حفل عيد الميلاد.

قصة الدعوة

وصرح والد روبي أن الفكرة كانت تستهدف الجيران والأصدقاء فقط، ولم يكن يتوقع أنها سوف تكسب هذا الزخم الخيالي.

مع ذلك فقد التزمت الأسرة بتوفير الطعام والشراب لكل الحضور الذين جاؤوا بالآلاف، وذلك يوم الاثنين.

ونُصبت عشرات الخيام والطاولات المليئة بالطعام استعداداً لاستقبال المزيد من الضيوف المتوقعين بعد أن صار الأمر حقيقياً.

وقد استقبلت روبي الجميع من الحشود الفقيرة مثل عروسة صغيرة، وهي تمشي بهدوء وتلبس ثوبا ضاربا إلى الحمرة وتاجا مثل ملكة متوجة.

وكان شريط الفيديو الذي بث في وقت سابق من هذا الشهر قد ظهر فيه والد الفتاة وهو يقول إن "الجميع سيكونون موضع ترحيب"، وإن الاحتفال يتضمن ثلاث فرق محلية ووجبة غذائية وسباقاً للخيل.

ويظهر في التسجيل والد الفتاة، كريسيكنو ايبارا، وبجواره ابنته روبي وزوجته انايلدا غارسيا.

وكان السيد ايبارا يتكلم قائلاً: "مرحبا، كيف حالكم؟ نحن ندعوكم في 26 من ديسمبر هذا الشهر إلى حفلة عيد الميلاد الـ15 لابنتنا روبي ايبارا غارسيا".

وبدت ابنته تبتسم وهي تسمع لوالدها أثناء التسجيل كما أظهرها الفيديو.

وأعلن الرجل أن الفائز في سباق الخيل الذي سيكون جزءاً من المنافسة، سيحصل على مبلغ 10 ألف بيزو، ما يعادل 490 دولارا أميركيا.

واختتم بالقول إنه "بموجب هذه النداء فالجميع مرحب بهم بشكل ودي".

لا تفسير لما جرى!

وليس من الواضح لماذا انتشر الفيديو بهذا الشكل الفيروسي الخاص، حيث تمت مشاركته أكثر من 800 ألف مرة، وعُرض ملايين المرات.

كما دخلت في الحكاية شركات الطيران التي أعلنت عن تخفيضات، وهي تستغل الحدث الذي صار حديث السكان في المكسيك.

فقد نشرت شركة الطيران المكسيكية "انترجيت" إعلاناً مضمونه: "هل أنت ذاهب إلى حفلة عيد ميلاد روبي الـ15؟"، وقدمت بموجب الإعلان خصما 30% على الرحلات الجوية إلى الولاية التي يقام بها الاحتفال.

وقال ايبارا في مقابلة تلفزيونية في وقت لاحق إنه ليس لديه فكرة عما قد ألهب خيال الجمهور لهذا الحدث، مكرراً القول: "كان هدفنا أن ندعو الناس من الأقارب والأصدقاء.. هذا كل شيء".