قامت زوجة سائق بقتله عن طريق السم بالتعاون مع عشيقها وذلك بوضعه في العصير للتخلص منه في مصر.

وقام والد الزوج بالاتصال بالجهات المختصة بعد أن وجد ابنه جثة هامدة، وتوقع أنه مات مسموما. وبعد التحريات تبين أن زوجة المجني عليه قامت بتسميمه بالتعاون مع عشيقها.

وقالت المتهمة في التحقيقات أنها ارتبطت بشخص بعلاقة عاطفية منذ عامين واتفقا على التخلص من زوجها فأحضر لها منوم وسم، وقامت بوضعهما في العصير وقدمته لزوجها.

وألقي القبض على المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بما جاء فى اعترافات الزوجة وأرشد عن الصيدلية التي اشترى منها المنوم والسم.