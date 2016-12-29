قامت مجموعة من الرجال المسلحين في أفغانستان، بقطع رأس امرأة دخلت سوق مدينة ساري بول الخاضعة لسيطرة طالبان، لتتسوق دون مرافقة زوجها.

وقال المتحدث باسم حاكم المقاطعة، ذبيح الله أماني ، إن "المرأة البالغة من العمر ثلاثين عاما استهدفت لذهابها إلى السوق دون زوجها، وهو مقيم في إيران".



وتحت حكم طالبان، تمنع النساء من مغادرة منازلهم ما لم يصطحبها أحد الأقارب، ويمنع عليهن العمل أو التعليم.



ونفت طالبان أي تورط لها في هذا الحادث، رغم أنه الأحدث في سلسلة من الهجمات ضد النساء في أفغانستان.



ورغم الضغط لسنوات من قبل مجموعات نسائية وجهات أجنبية مانحة، تبقى أفغانستان واحدة من الأماكن الأكثر صعوبة للعيش بالنسبة للمرأة.