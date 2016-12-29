«هذا المسلسل اتظلم في رمضان»

النجم محمد منير متحدثا في حوار صحافي عن مسلسل «المغني» الذي تم عرضه في رمضان الماضي لكنه لم يحظ بنسبة مشاهدة حتى قليلة وسط أعمال كثيرة استحوذت على اعجاب المشاهدين، ومع اعادة المسلسل حاليا على قناة «الحياة» لقي اقبالا كبيرا من الجمهور، حيث ان المسلسل على حد قول منير ليس مجرد حكاية صعود مطرب لكنه يعكس الواقع السياسي في الشارع بشكل درامي مؤثر وجميل.