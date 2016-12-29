«مش عارفه ازاي عملت كده.. لكنني شعرت براحة عجيبة»
الممثلة المصرية سماح أنور متحدثة عن صداقة وطيدة كانت تربطها بالممثلة المصرية الراحلة معالي زايد.
وأضافت أنور خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «فحص شامل» على قناة «الحياة»، أنها نزلت إلى القبر خلال دفن معالي زايد، رغم محاولة منعها من البعض، لكنها تجرأت ونزلت وشعرت على حد قولها براحة عجيبة ولم يصبها اي إحساس موحش بل العكس تماما هو الصحيح.. وتقول سماح: هي نهايتنا جميعا، فلنعمل لها ونتعظ.
«ومين ينسى جذوره؟»
الفنانة التونسية درة في حوار فني وردا على سؤال: هل تتمنين العودة والعيش في بلدكم تونس؟ حيث أجابت: صحيح ان لي فترة غير قصيرة أعيش في مصر وقد أتقنت لهجة المصريين، وعبرت من خلال أدواري في المسلسلات عن معاناة المرأة المصرية إلا أنني أشتاق دائما الى بلدي وجذوري في تونس، ومن حين لحين أعود الى هناك أستمتع بأهلي وأصدقائي.
«كانت امرأة مميزة ولطيفة بحق»
نجم هوليوود هاريسون فورد وهو يشيد بالممثلة كاري فيشر بطلة فيلم «حروب النجوم» التي توفيت مؤخرا.
يذكر ان فورد كان قد ارتبط بها بعلاقة عاطفية حارة تحدثت عنها هوليوود لفترة طويلة.
«لا يزال يتصل بي هاتفيا»
المغنية الأميركية سينيتا وهي تؤكد ان صديقها القديم- الجديد پراد پيت يريد إضرام نيران علاقتهما العاطفية من جديد، وتعترف بأنه ماهر في التعامل مع المرأة.
ماذا قالت الفنانة سماح أنور بعد نزولها القبر مع معالي زايد؟ وما النادي الذي يفضل النجم البرازيلي نيمار الانضمام إليه؟ والمغنية الأميركية سينيتا عن براد بيت: إنه ماهر في التعامل مع المرأة