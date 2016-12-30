أشعل عروسان مصريان مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو ظريف، حيث قدما معاً وبرفقة أصدقائهما “دويتو غنائياً” يحكي مشاجرة بينهما مستقبلاً.

وفاجأ العروسان ضيوفهما بحفل الخطوبة بأغنية يرويان فيه مشاجرة بينهما، بسبب مشاكل حياتية يومية ورفض الزوجة بعض طلبات الزوج.

وشارك بعض أصدقاء العروسين في الأغنية، كما شارك أقاربهما فيها.

وفور مشاركتها على مواقع التواصل، حصدت آلاف المشاهدات والإعجابات وسط دعوات المغردين لهما بحياة سعيدة.





كواليس الدويتو

أحمد فارس وأمنية علاء هما العروسان المصريان اللذان أشعلا مواقع التواصل بمشاجرتهما الظريفة في حفل خطوبتهما والتي حصدت آلاف المشاهدات.

العروسان كشفا كواليس الدويتو الغنائي الذي فاجآ به ضيوفهما وشارك فيه بعض أصدقائهما، حيث قال العريس إنه يعمل في المجال الفني ويبلغ من العمر 24 عاماً وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة قبل عامين.



وأضاف أن البداية تعود إلى أكتوبر من العام 2012 حيث تعرف لأول مرة على خطيبته أمنية في الكلية حيث كانت في الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة وكان هو في الفرقة الثالثة ولفتت انتباهه من اللحظة الأولى لبساطتها وجمالها الهادئ وروحها المرحة، وفق ما قال.

وقال إنها شاركت معه في عدة أعمال فنية على مسرح الكلية ، واستكمل أحمد قائلاً: "استمرت العلاقة بيننا 4 سنوات كاملة فقد تخرجت من الكلية وأديت خدمتي العسكرية وعملت في المجال الفني وقمت بتوفير قيمة الشبكة وخلال عام من المشاورات مع أسرتها وما بين شد وجذب وافق والدها واتفقنا على الخطوبة وإقامة حفل بإحدى القاعات بمنطقة الهرم حيث نقيم سوياً.

وأوضح أنه اتفق مع زملاء وأصدقاء له أن يقدم في حفل الخطوبة شيئاً جديداً يعبر فيه عن حبه لأمنية بطريقة مختلفة وبفكرة مبتكرة وتكون بمثابة الدخول للحفل وتنال إعجاب المدعوين، لذا ذهب لمؤلف أغان صديق له يدعى كريم معوض وشرح له فكرته فوعده صديقه بكتابة أغنية شعبية جميلة على أن يقدمها العروسان معاً، وفور انتهاء كريم من كتابة الاغنية ذهب أحمد - كما يقول - لصديق له يعمل ملحناً وهو أحمد المليجي.

وقال أحمد: "قام الملحن بتدريبنا على الأغنية والبروفات في استديو خاص به واستغرقت وقتاً طويلاً وتشاجرنا أنا وخطيبتي بسبب أخطائنا المتكررة وبعد مرات عديدة أدينا البروفات بإتقان حتى انتهينا من تسجيل الأغنية بمشاركة محمد علاء شقيق خطيبتي وصديقين آخرين لنا .