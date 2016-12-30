قد يكون شرب الخمور والكحوليات فى ليلة رأس السنة أمراً عاديا عند البعض ، وهذا قد يرجع للتنشئة الاجتماعية مع الأهل والأصدقاء، لكن هل تساءلت يوماً ماذا يحدث لجسمك خلال 24 ساعة من تناول المشروبات الكحولية؟

وفى هذا السياق، كشف موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أشياء كارثية تحدث فى الجسم خلال الـ24 ساعة الأولى من تناول المشروبات الكحولية، وتشمل:

1 – 9 دقائق:

يسافر الكحول من المعدة إلى مجرى الدم، ثم يتحرك فى جميع أنحاء الجسم، بم فى ذلك العضلات والدماغ.

10 دقائق:

يريد الجسم التخلص من الكحول ويعتبره "مادة سامة" ويهدف للقضاء عليه بسرعة بدلاً من المشروبات والاطعمة الأخرى.

15 دقيقة:

تفرز المعدة مادة تسمى “Dehydrogenase” وهو الإنزيم الذى يحول الكحول إلى المواد السامة، بما فى ذلك الاسيتالدهيد جنباً إلى جنب مع غيرها من المواد الكيميائية.

ثم يتم تحويل الكحول إلى حمض الخليك حتى يصبح من الأحماض الدهنية والماء، ومع ذلك لا يقدر الكبد على معالجة الكميات الكبيرة من الكحول، ويكون الجسم فى حالى "سكر".

20 دقيقة:

يرفع الكحول من مستويات السعادة فى الجسم، ويحدث دوار وغثيان.

45 دقيقة:

ترتفع مستويات الكحول إلى أعلى مستوياتها فى الدم.

46 – 59 دقيقة:

سوف تشعر بالحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد لأن الكحول هو مدر للبول، واستمرار الشرب يترتب عليه حدوث الجفاف، وإذا استمر شرب الكحول دون تجديد السوائل المفقودة، سوف يحدث النوم مع حالة "سكر".

12 – 24 ساعة:

عند الاستيقاظ ترتفع أعراض الصداع والعطش وشحوب الوجه والدوخة والهذيان، والتى تكون كلها بسبب الجفاف.