وضع طفل من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي داود الشريان في موقف محرج على الهواء مباشرة، بعدما طلب منه أن يذهب لدورة المياه، بعد تقديمه لأغنية بصوت شجي، ليرد عليه الشريان: “اصبر”.

جاء ذلك خلال استضافة الشريان في برنامج “الثامنة” أمس (الأربعاء) عددا من الأطفال الذين حققوا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر الشريان في الحلقة وهو يهدي الأطفال جوالات من نوع “آيفون”، وطلب من أحدهم أن يغني، ليقوم الطفل بالغناء بصوت شجي، ويطلب منه بعد انتهائه أن يذهب لدورة المياه، واضعاً الشريان في موقف محرج، ليطلب منه أن يصبر حتى انتهاء البث.