في زفة شبيهة بزفة الأفراح ولكن العروس هنا إناء من العسل وصف بأنه أكبر إناء للعسل في العالم في فيديو تداوله مغردون على مواقع التواصل لاجتماعي، حيث بلغ محتواه "1300" كيلوغرام وذلك ضمن فعاليات مهرجان العسل الخامس بمحافظة المجاردة الذي يقام ضمن المهرجان الشتوي للمحافظة الجنوبية الوادعة التي تبعد 180 كيلومتراً عن مدينة أبها، وحمل مسمى "المجاردة أجمل".

وفي المقطع، تظهر سيارة من طراز "شاص" تتبعها فرقة شعبية تؤدي لوناً غنائياً تشتهر به المنطقة، وزفة شبيهة بزفة الأفراح في المنطقة.

ويعتبر مهرجان العسل عرساً سنوياً بالنسبة للمجاردة، وزوارها في مثل هذه الأيام من كل عام، ويحظى باهتمام رسمي من إمارة المنطقة وتجار العسل في مختلف مناطق المملكة.