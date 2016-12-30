انهال سيل من التعليقات على الداعية عائض القرني بعد قصيدة كتبها بعنوان "آمنت بالمسيح" تزامنا مع أعياد الميلاد، وبين مستغرب ومعارض ومؤيد احتدم الجدل واشتعلت الشبكات الاجتماعية.

وما إن كشف النقاب عن فيديو قصيدة الداعية السعودي الذي ظهر في افتتاحيته، حتى لفت انتباه العديد، ليس لعنوانها اللافت فحسب، بل لتوقيتها الذي يرونه مثيرا للجدل.

وذهب نشطاء للحديث عن أنه يتزامن مع أعياد الميلاد المسيحية وبداية العام الميلادي الجديد، وأنهم تمنوا لو أنه أطلق عملا مماثلا في المولد النبوي قبل أيام على ذات الأهداف والطريقة، واعتبروا أن في الخطوة تناقضا بين موقفه من الاحتفال بالمولد النبوي وتزامن نشره مع الاحتفال بمولد المسيح.



فيما رأى آخرون أنها خطوة مناسبة تأتي في ظل التعريف بعلاقة المسلمين بالمسيح، وحبهم له وعدم معاداتهم له كما يروج البعض، لا سيما أنه أوضح بالقول "إنها رسالة إلى المسيحيين العرب للتأكيد على أن المسلمين يحبون عيسى وأمه البتول مريم عليهما السلام، ويؤمنون برسالته وبالعلاقة بينه وبين أخيه محمد صلى الله عليه وسلم".



وظهر القرني في مطلع الفيديو، وهو يردد أبياتا شعرية يقول فيها: "آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد.. أبداً، ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد"، كما يظهر في ختام الكليب ببيت آخر يقول فيه: "إيماننا لا يستوي إن نحن لم... نؤمن بعيسى باعتقاد أرشد".

وتم إطلاق الكليب بالترجمة النصية عبر هشتاغ I_Believe_in_Jesus#، وهو ليس العمل الأول من نوعه الذي يتعاون فيه القرني مع منشدين وفنانين، إذ سبق أن تعاون مع الفنانين محمد عبده وخالد عبدالرحمن.



وجاء الرد سريعا من قبل الداعية محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، حيث قال في تغريدة على موقع "تويتر": "عيسى عليه السلام نؤمن به نحبه نصدقه نحترمه كما نؤمن بمحمد، عليهما السلام لكن ما يقع من احتفالات وسكر بميلاد عيسى مخالف لشريعة كل الأنبياء".