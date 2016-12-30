اقترحت دراسة بريطانية جديدة إمكانية علاج إدمان الطعام المسبب للسُّمنة باستخدام أدوية مخدرة تستعمل في علاج اضطرابات النوم. وتم اقتراح عقار مودافينيل (الاسم التجاري بروفيجيل) باعتباره من الأدوية التي تعالج السلوك المتهوّر، وهي السمة الأساسية لدى من يعاني من إدمان الطعام.

أُجريت أبحاث الدراسة في جامعة وارويك، واقترحت استخدام عقار مودافينيل الذي يوصف عادة لمن ينامون ساعات طويلة، ويساعد الدواء على اليقظة من خلال تأثيره على مادة السيروتونين في الدماغ والتي تنظم عملية النعاس واليقظة.

ووجد الباحثون أن من يعانون من إدمان الطعام لديهم نقص في مادة الدوبامين والتي تفرزها الدماغ عند تناول الطعام، وتبين أن دواء مودافينيل يقلل الاندفاع نحو تناول الطعام والحاجة إلى ما يحفّز إنتاج مادة الدوبامين.

ويُستخدم دواء مودافينيل (أو بروفيجيل) لعلاج حالات الشيزوفرينيا، واضطراب نقص الانتباه.