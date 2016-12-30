استغل وافد يمني في السعودية تطابق اسمه مع اسم إحدى العائلات الرأسمالية الشهيرة بجدة، في النصب على عددٍ من المواطنين في مبلغ 3 ملايين ريال، وذلك بالاشتراك مع مواطن آخر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وتقديمه للعدالة، حيث أصدرت المحكمة الجزائية بجدة عليه وعلى شريكه حكماً بالسجن لمدة سنة لكل منهما في الحق العام، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، فيما طالبت المحكمة المتضررين برفع دعاوى في الحق الخاص لاستعادة أموالهم.

وقالت مصادر إن الوافد تمكن من الاحتيال على ضحاياه بإيهامهم بأنه أحد أفراد الأسرة الشهيرة، حيث كان يستغل سيارة “رانجر روفر” حديثة، مضيفة أنه كان يعرض على ضحاياه تقديم قروض مالية مقابل إفراغ عقارات يملكونها باسم شريكه الآخر على سبيل الرهن.

وأبانت المصادر أن عدداً من الضحايا تقدموا ببلاغات ضد الوافد ومعاونه، ومن بينهم مواطنة أفادت بأنها اطلعت على إعلان بإحدى الصحف الإعلانية عن مؤسسة تقدم قروضاً بتسهيلات متعددة، فتقدمت بطلب للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف ريال، حيث طُلب منها إفراغ عقار كانت تملكه باسم المواطن (المتهم الثاني)، مضيفة أنها فوجئت بعد ذلك بعرض عقارها للبيع.