«مش عارفه ازاي عملت كده.. لكنني شعرت براحة عجيبة»
الممثلة المصرية سماح أنور متحدثة عن صداقة وطيدة كانت تربطها بالممثلة المصرية الراحلة معالي زايد.
وأضافت أنور خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج «فحص شامل» على قناة «الحياة»، أنها نزلت إلى القبر خلال دفن معالي زايد، رغم محاولة منعها من البعض، لكنها تجرأت ونزلت وشعرت على حد قولها براحة عجيبة ولم يصبها اي إحساس موحش بل العكس تماما هو الصحيح.. وتقول سماح: هي نهايتنا جميعا، فلنعمل لها ونتعظ.
«ومين ينسى جذوره؟»
الفنانة التونسية درة في حوار فني وردا على سؤال: هل تتمنين العودة والعيش في بلدكم تونس؟ حيث أجابت: صحيح ان لي فترة غير قصيرة أعيش في مصر وقد أتقنت لهجة المصريين، وعبرت من خلال أدواري في المسلسلات عن معاناة المرأة المصرية إلا أنني أشتاق دائما الى بلدي وجذوري في تونس، ومن حين لحين أعود الى هناك أستمتع بأهلي وأصدقائي.
«كانت امرأة مميزة ولطيفة بحق»
نجم هوليوود هاريسون فورد وهو يشيد بالممثلة كاري فيشر بطلة فيلم «حروب النجوم» التي توفيت مؤخرا.
يذكر ان فورد كان قد ارتبط بها بعلاقة عاطفية حارة تحدثت عنها هوليوود لفترة طويلة.
«لا يزال يتصل بي هاتفيا»
المغنية الأميركية سينيتا وهي تؤكد ان صديقها القديم- الجديد پراد پيت يريد إضرام نيران علاقتهما العاطفية من جديد، وتعترف بأنه ماهر في التعامل مع المرأة.
«خسارتنا كبيرة ولا تحتمل»
المغني الأميركي الشهير فرانك سيناترا كان قد كتبها في رسالة لصديقه نجم الغناء البريطاني الراحل جورج مايكل طلب منه فيها ألا يحمل الأمر أكثر مما يحتمل، وذلك بعد أن اشتكى مايكل من معاناته مع الشهرة خلال مقابلة تلفزيونية، وأضاف قائلا: الخسارة كبيرة ولا تحتمل، لكنه الموت الذي لا يستأذن أحدا قبل مجيئه.
«أقابلهم بلطف ومودة دون أي إحراج»
كريسي ميتز نجمة مسلسل «هذا نحن»، الذي تحول إلى فيلم سينمائي، تكشف كيف تتعامل بهدوء مع أولئك الذين يسخرون أو ينتقدون وزنها الزائد اللافتة للنظر.
«شيء مرهق ومتعب بالفعل»
المنتج مارك أدرلي، زوج الممثلة البريطانية ناديا صوالحة، يكشف في شريط فيديو طريف مشكلته مع المشاجرات التي تندلع كل يوم عندما يتحدث الزوجان حول قضية إدمانه على تناول الكحول.
«أتمنى الانضمام إلى نادي فلامينغو»
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم برشلونة الحالي ولاعب سانتوس السابق، كاشفا عن رغبته في العودة مستقبلا إلى البرازيل والانضمام إلى نادي فلامينغو.
وقال نيمار في تصريحات نقلتها مجلة «فور فور تو» العالمية: «سيكون شرفا عظيما بالنسبة لي أن ألعب لفلامينغو في الماراكانا، سألعب هنا كل يوم، فلامينغو ناد أحب أن ألعب له».
وأضاف صاحب الـ (24 عاما) إذا أراد الله، فسألعب لفلامينغو.