لقى ثلاثة أشقاء مصرعهم عقب جلسة علاج روحاني لمعاناتهم من حالة «تشنج عصبي» بقرية برج مغيزل، والتابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، وتم نقل جثث الأشقاء إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، حيث تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا، من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بمصرع ثلاث أشقاء بمنزلهم، بقرية برج مغيزل التابعة لدائرة مركز مطوبس، حسب وكالة "أونا".

وأسرع اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والعقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، والرائد عمرو علام رئيس مباحث مطوبس، والنقيب عماد مطاوع معاون مياحث مطوبس، لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين بعد الانتقال والمعاينة، أن الجثث لكل من” أحمد.م.أ.ن”، 16 سنة، صياد، وشقيقتيه “ليلى” 13 سنة، و”شيماء”، 6 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم، أكد مفتش الصحة بعدم وجود إصابات ظاهرة، وتبين من معاينة فريق البحث أن المتوفين الثلاثة يقيمون بمنزلهم برفقة والديهم، وتبين سلامة نوافذه ومداخله مغلقة، ووجود موتور مولد كهربائي بداخله.

وبسؤال والدة المتوفين “سامية.س,م.ع”، 33 سنة، ربة منزل، قررت أن أنجالها الثلاثة المتوفين يعانون من حالات تشنج عصبي منذ فترة طويلة، ويتم علاجهم بجلسات روحانية لدى أحد المشايخ، وكانت آخرهم جلسة أمس الإثنين داخل منزلهم، ونفت وجود شبهة جنائية حول وفاتهم.

وتحرر المحضر رقم 13294 إداري مركز مطوبس لسنة 2016، وأمرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيبخ، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري حول الواقعة.