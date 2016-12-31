لاقت الكثير من قصص "ناشيونال جيوغرافيك" الكثير من النجاح على مدار الموسم، سواء في القناة أو الموقع أو مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعضها لفت الأنظار بشكل استثنائي. لذا أصدر موقع القناة قائمة بالحيوانات الأكثر غرابة مع قصصها الفريدة:

10. سمكة عمرها 500 سنة

في قائمة أغرب قصص الحيوانات على الإطلاق حلت هذه القصة في المرتبة العاشرة. وتحدثت فيها "ناشيونال جيوغرافيك" عن هذه السمكة التي عاشت قرابة 500 سنة. ما يجعلها الفقريات الأطول عمراً على وجه الأرض.

9. زرافة بيضاء البشرة

رصدت عدسات "ناشيونال جيوغرافيك" هذه الزرافة في تانزانيا. وما جعلها تلفت الانتباه هو لونها الأبيض الغريب مقارنة مع بشرة الزرافات كما هو معروف لونها.

8. قط الثلج

نال القط النرويجي، جيسفر، شهرة واسعة عندما نشرت "ناشيونال جيوغرافيك" قصته. إذ اشتهر بلعب دور الكلاب القطبية التي تجر عربات أصحابها وتساعدهم على التنقل.

7. ديدان في نقاش مهم

توصلت الاكتشافات إلى أن الديدان تعتمد في التواصل مع بعضها على الذبذبات. إذ تهز الورقات بطريقة تجعل الرسائل مفهومة عند الديدان الأخرى. وبفضل هذه الاهتزازات تفتح النقاشات المهمة وتجد الأصدقاء.

6. عنكبوت الديسكو

تتحرك طبقات سفلية من البشرة بطريقة غريبة عند هذا العنكبوت. ما جعل العلماء في حيرة من أمرهم. وأكدوا أنهم لا يعرفون سببها حتى الآن، وأنهم يحتاجون لمزيد من الدراسات لاكتشافها.

5. قرش برأسين

لطالما تناقل رواد "فيسبوك" صوراً مماثلة. وكانت دائماً من إبداع "فوتوشوب". لكن هذه المرة تمكن مصورو "ناشيونال جيوغرافيك" من رصد صورة حقيقية لقرش برأسين.

4. سوائل برائحة البوشار

كشف العلماء أن حيوان البيركات، وهو نصف قط ونصف دب، يملك رائحة بول مميزة. إذ تشبه إلى حد بعيد رائحة البوشار. ما يجعل أماكن تكاثره جنوب آسيا شبيهة برائحة قاعة السينما.

3. ثعلب يزرع حديقته الخاصة

نقلت "ناشيونال جيوغرافيك" في وقت سابق من هذا العام قصة هذه الثعالب التي تزرع حديقتها الخاصة. فهي تضع الكثير من الوحل والفضلات وتمزجها مع مواد غذائية وبقايا الجيف. فتقوم هذه المواد العضوية بإنبات العشب وتخصيب الكثبان الرملية. فتنبت الأزهار الملونة.

2. عنكبوت كالورقة

هذه العناكب تقوم ببناء شباكها ثم تستخدم جسدها للتخفي بإحكام. وهذا بفضل شكلها المطابق لأوراق الأشجار.

1. قرش كالشبح

احتلت هذه القصة صدارة قصص الحيوانات الأكثر غرابة. فقد عثر على هذا الحيوان قبالة السواحل في كاليفورنيا. وهو حيوان غريب لا يعيش إلا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وخلافاً للقرش المعروف فهو لا يمتلك تشكيلة أسنان تقليدية. ويبدو شكله أقرب لروايات الأشباح كما أنه لا يعيش إلا في أعماق المحيط.