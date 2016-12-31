صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بحق امرأتين بالسجن عامين لكل منهما، وإبعادهما عن البلاد فور انتهاء محكوميتهما.

وأدانت المحكمة السيدتين بممارسة الرذيلة، فيما تم استبعاد الجلد عن إحداهن بسبب إصابتها بالسرطان وعدم تحملها لذلك.

ووفقا لـ”سبق”، فإن المحكمة الجزائية استجابت للملاحظات الصادرة على الحكم؛ حيث كان في مرحلته الأولى يقضى بالسجن سنة بحق كل منهما، ولاحظت محكمة الاستئناف أن الحكم لا يتوافق مع حجم الجريمة بالرغم من أن المدعي العام عجز عن إحضار البينة المؤصلة؛ لتصدر المحكمة الجزائية حكمًا بالسجن سنتَيْن لكل منهما.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شاب تقدم ببلاغ للجهات الأمنية يتهم إحدى المدانتين بقيامها بعرض سهرة ماجنة عليه لممارسة الرذيلة، وبعد كمين محكم لشرطة جدة، تم الإطاحة بالسيدة وامرأة أخرى معها بأحد المواقع بجوار شارع التحلية؛ وتمت إحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم للمحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها في هذه القضية.