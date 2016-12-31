ذكرت صحيفة "الخليج" ان وزارة التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة تبنت مبادرة تنص على توفير "زر سعادة" في الفصول الدراسية يمكن للطالب استخدامه لتنبيه الاستاذ عند شعوره "بالملل" او بعدم الفهم.

وقالت الصحيفة الاماراتية في عدد الخميس ان العام الدراسي المقبل سيشهد "ادوارا جديدة" للطلاب الذين سيكونون بمثابة "شركاء" في الحصة الدراسية "من خلال تطبيق جديد اسمه زر السعادة تبنته وزارة التربية والتعليم، وتم تضمينه الى الاجهزة اللوحية التي تصرف للطلبة في الحصة".

ويستخدم الطالب هذا "الزر" عندما يريد ايصال رسالة الى المعلم انه بحاجة "لتغيير في إيقاع الدرس أو طريقة الشرح أو الحصول على فاصل منشط، وعلى المعلم أن يستجيب لذلك بهدف كسر الروتين والمساعدة على إيصال المعلومة بشكل أفضل إلى أذهان الطلبة"، وفقا للصحيفة.

وطرحت هذه الفكرة خلال جلسة نظمتها الوزارة في امارة الشارقة وشارك فيها 100 طالب من مختلف المدارس في اطار "المعرض الوطني للابتكار". ومن المقرر ان يتم العمل على تنفيذها تحت اشراف وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي المقبل.

يبلغ عدد الاجانب في دولة الامارات نحو 90% من تسعة ملايين نسمة. والامارات التي لم تشهد اي اضطرابات في السنوات الخمس الماضية، تأسست عام 1971، وتستفيد من نظام خدمات متطور ومن الثروة النفطية للدخول في سباق محموم على التنمية.

وفي فبراير، اجرت السلطات الاماراتية تعديلا حكوميا عينت بموجبه ثلاث وزيرات في حقائب مخصصة للسعادة والتسامح والشباب.