أعلنت شرطة إمارة دبي أن الضباب الكثيف الذي تشهده المدينة تسبب بوقوع أكثر من 225 حادث سير اليومين الماضيين، فيما الغيت رحلات جوية وجرى تحويل رحلات اخرى الى مطارات مجاورة.

وقالت الشرطة في صفحتها على موقع «فايسبوك»، انها سجلت خلال فترة الضباب 107 حوادث مرورية وقعت في مناطق متفرقة في الامارة أمس، لافتة إلى أنها تلقت 1164 اتصالاً في المدة ذاتها.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن الضباب تسبب صباح الاربعاء بـ 119حادث سير من دون ان تؤدي تلك الحوادث الى اصابات، موضحة أنها تلقت في هذه الفترة 1892 مكالمة هاتفية.

وألغت مطارات دبي أمس سبع رحلات، فيما حولت تسعة إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب. وكانت قد أعلنت الاربعاء أيضاً تحويل 13 رحلة الى مطارات مجاورة.