كشف موقع "فاشنيستا" لأخبار ونصائح الموضة عن لائحته السنوية لأكثر المدونات تأثيراً في المجال. وأظهر التصنيف أن نجمة المرتبة الأولى للسنة الماضية لم تتزحزح من مكانها هذا العام. بينما تضمنت القائمة أقوى الأسماء العالمية. واعتمد الموقع في قياس هذا التأثير على معايير المتابعين على مواقع التواصل، وامتداد العلامة، والتعامل مع كبار العلامات، ومراتب "غوغل".

وإليكم الخمس الأوَل:

1. شيارا فيراغني

لم تتزحزح الإيطالية المقيمة في لوس أنجلس من مرتبتها الأولى للعام الثاني على التوالي، إذ بفضل مدونتها THE BLONDE SALAD حصدت 5.6 ملايين متابع على "إنستاغرام" و1.2 مليون متابع في "فيسبوك". بينما تحظى مدونتها بمتابعة كبرى في كل من أميركا وإيطاليا.

2. آيمي سونغ

كانت آيمي من أوائل الواصلات إلى أضواء الشهرة في المجال. ومنذ ذلك الحين بقيت في المراتب الأولى. وها هي هذه السنة تحصل من جديد على المرتبة الثانية عالمياً مع متابعين على "إنستاغرام" بلغ عددهم 3.4 ملايين متابع بفضل مدونتها SONG OF STYLE.

3. كريستينا بازان

جاءت المرتبة الثالثة من نصيب صاحبة مدونة KAYTURE. فهي الأكثر متابعة على "فيسبوك" بين كل الأخريات في هذه القائمة، بعدد متابعين يبلغ مليوني متابع. إضافة إلى 2.3 مليون متابع على "إنستاغرام".

4. جوليا أنجيل

أطلقت مدونتها GAL MEETS GLAM سنة 2011 وهي لا تزال طالبة آنذاك. لكنها تحوّلت إلى وظيفتها مع نهاية 2013. وبفضلها كسبت جمهوراً كبيراً عبر "بينتريست" و"إنستاغرام".

5. ويندي نغوان

مالكة موقع WENDY''S LOOKBOOK وأكبر قناة في "يوتيوب" بين كل الأخريات في القائمة، إذ تضم 650 ألف مشترك، وحظي فيديو لها عن شرح مختلف طرق لبس ربطة العنق بأكثر من 35 مليون مشاهدة. كل هذا إضافة إلى نصف مليون متابع في "تويتر".