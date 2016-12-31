«ومن لا يغار من القمر؟»
الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن في حلقة جديدة من برنامج
spot on كاشفة انها تحب هيفاء وهبي وتعشقها، مؤكدة أن كثيرات يغرن منها، فهي جميلة ودلوعة وكلاس، مضيفة: أحب أن أتواجد معها في عمل مشترك وربما أحظى بدور المرأة الجميلة وهي تغار مني وأنا لا أهتم.
«لعبتوا حلو وغلبتونا.. بتشتمونا ليه؟!»
نجم الغناء العربي هاني شاكر الذي يشجع فريق الزمالك في مداخلة مع برنامج رياضي يذيعه كريم حسن شحاته، عاتبا على جمهور الأهلي القليل وما بدر منه من شتائم وإهانات للاعبي الزمالك بعد المباراة التي فاز بها الاهلي 2- 0 وكان الفريق الأفضل بلا شك على حد قول شاكر، مندهشا من ردة الفعل الغريبة لجمهور فريق فائز، متمنيا ان يقل التعصب الأعمى حتى تعود الجماهير الى المدرجات.
«يبدو أن الشر متأصل فيك»
جورجينا لي كانتويل، نجمة برنامج «بيغ برذر» وهي تؤكد انفصالها عن خطيبها جاكسون بليتون في سلسلة من التغريدات الغاضبة على الإنترنت.
«أعاني من أمرين.. السكري ومشاحنات خطيبتي»
روب كارديشيان بعد مغادرته المستشفى بعد أن أمضى 12 ساعة في غرفة الطوارئ ليتلقى العلاج من مضاعفات مرض السكري من الدرجة الثانية الذي يعاني منه.
وقد أفادت TMZ بأن روب كسب الكثير من الوزن بعد أن أكثر من الأكل بسبب التوتر الناجم عن مشاحناته المستمرة مع خطيبته بلاك شاينا.
الابن الوحيد لكريس جينر كان نقل إلى المستشفى وهرعت كل من كريس وشاينا لتطمئنا عليه.
«عشقي الأول»
النجم برادلي كوبر حين التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورا له في برينتوود- كاليفورنيا وكان برادلي البالغ من العمر 41 عاما يمارس هواية كرة المضرب.
واوضح برادلي ان كرة المضرب هى عشقه الاول في الهوايات وتأتي بعد ذلك القراءة في كل مناحي الحياة والاتجاهات.
«أحب الخصوصية وهذا من حقي»
الممثلة اللبنانية نادين الراسي التي أثارت جدلا واسعا حين نشرت صورة تظهر بها وهي ترتدي محبسا في يدها اليسرى، وعلقت الراسي على هذه الصورة بالقول: «أعيش حالة حب وأحيا بحب بقلب لا يعرف غير الحب».
موقع الفن علم أن خطوبة نادين قد تمت بالفعل وفضلت أن تبقي الامر شخصيا وألا تنشر اخبارا وتصاريح حاليا وتفضل ان تلتزم الصمت حول حياتها الشخصية.