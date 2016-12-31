بدأ الاستعداد في مطارات كندا لتنفيذ تجربة تطبيق نظام جديد لكشف الكاذبين حيث يتعين على المسافرين الدوليين قريبا المرور بأكشاك «روبوت» للكشف عن الكذب قبل عبورهم للحدود.

وينتظر أن يقدم النظام يد العون للمسؤولين عن إنفاذ القانون الذين يتولون الكشف عن المجرمين والإرهابيين المحتملين، وفقا لما نشره موقع «ميل أون لاين».

ويستخدم «الروبوت» برمجيات رصد العين فضلا عن مجموعة من أجهزة الاستشعار لالتقاط الإشارات الفسيولوجية التي تبين أن شخصا ما يكذب، وبمجرد أن يبين الجهاز تشككه، يخضع المسافر المعني لمزيد من التفتيش.

وكشف عن نظام الوكيل الافتراضي الآلي لتقييم الحقيقة في الوقت الفعلي «أفاتار» وبدأت التجارب عليه منذ عام 2012 من قبل الباحثين في جامعة أريزونا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح النظام أكثر تقدما بفضل أجهزة استشعار إضافية، وقدرة أكبر على تحليل البيانات.

ووفقا لفريق العمل، فإن النظام مهذب ويتحدث بلغتين، ونظرا لكونه إنسانا آليا فإنه لن يحتاج لأخذ قسط من الراحة.

والنظام المذكور عبارة عن كشك مثل الكثير من أكشاك التفتيش بالمطارات أو محلات السوبر ماركت.

ووفقا لما قاله آرون إلكينز، أستاذ نظم المعلومات الإدارية في جامعة ولاية سان دييغو، الذي بدأ العمل على الجهاز كطالب دكتوراه بجامعة أريزونا.

«فإن هذا الكشك له وجه على الشاشة، وهو يطرح أسئلة على المسافرين، ويستطيع الكشف عن تغييرات في فسيولوجية وسلوك الأشخاص أثناء المقابلة، مثل التغيرات في العينين والصوت والإيماءات والوقفات لتحديد الخطر المحتمل.

ويمكننا القول انه يمكنه حتى الكشف عن تكوير أصابع الأقدام».